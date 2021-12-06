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إكسبو 2020 دبي اليوم

4 نصائح مهمة من شرطة دبي لتفادي الاحتيال الإلكتروني

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قدمت شرطة دبي 4 نصائح مهمة لتفادي التصيّد والاحتيال الالكتروني عبر شبكة الإنترنت، وهي:

1. لا تشارك بياناتك الشخصية: كن حذراً عند استقبالك للمكالمات والرسائل النصية المشبوهة التي تطلب بياناتك الشخصية. لا تطلب الجهات الرسمية في الدولة البيانات الشخصية للأفراد عبر الرسائل النصية أو الهاتف.

2.لا تشارك بياناتك المصرفية: لا تشارك بياناتك المصرفية الخاصة بحسابك أو رقم التعريف الشخصي أو رموز الـ OTP و الـ CCV ولا تقم بالضغط على الروابط المجهولة.

3. لا تقبل العروض المشبوهة: توخى الحذر من العروض المغرية، فالمحتالون يمكنهم انتحال هويات العاملين في الجهات الرسمية وخداعك بجوائز وعروض غير حقيقية مقابل مبالغ مادية.

4. قم بالإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية: إذا ما تعرضت بياناتك الشخصية أو المصرفية للاختراق، أبلغ فورا شرطة دبي عبر تطبيقها، أو eCrime.ae أو توجه إلى أقرب مركز شرطة ذكي أو قم بالاتصال بالرقم 901. 

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