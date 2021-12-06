4 نصائح مهمة من شرطة دبي لتفادي الاحتيال الإلكتروني

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدمت شرطة دبي 4 نصائح مهمة لتفادي التصيّد والاحتيال الالكتروني عبر شبكة الإنترنت، وهي:

1. لا تشارك بياناتك الشخصية: كن حذراً عند استقبالك للمكالمات والرسائل النصية المشبوهة التي تطلب بياناتك الشخصية. لا تطلب الجهات الرسمية في الدولة البيانات الشخصية للأفراد عبر الرسائل النصية أو الهاتف.

2.لا تشارك بياناتك المصرفية: لا تشارك بياناتك المصرفية الخاصة بحسابك أو رقم التعريف الشخصي أو رموز الـ OTP و الـ CCV ولا تقم بالضغط على الروابط المجهولة.

3. لا تقبل العروض المشبوهة: توخى الحذر من العروض المغرية، فالمحتالون يمكنهم انتحال هويات العاملين في الجهات الرسمية وخداعك بجوائز وعروض غير حقيقية مقابل مبالغ مادية.

4. قم بالإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية: إذا ما تعرضت بياناتك الشخصية أو المصرفية للاختراق، أبلغ فورا شرطة دبي عبر تطبيقها، أو eCrime.ae أو توجه إلى أقرب مركز شرطة ذكي أو قم بالاتصال بالرقم 901.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز