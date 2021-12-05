بالفيديو.. إنقاذ وإخلاء سيدة مصابة تدهورت سيارتها في صحراء العين

المصدر: البيان

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نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة أبوظبي الموافق 04 ديسمبر2021 مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصابة من الجنسية الإيرانية تبلغ من العمر 28 عام في صحراء مدينة العين.

تم تلقي البلاغ من غرفة عمليات شرطة أبوظبي يفيد بوجود حادث تدهور سيارة في صحراء مدينة العين مما أدى إلى تعرض الفتاة لإصابات بليغة متفرقة بالجسم، حيث أن الحالة تستدعي سرعة الاستجابة لخطورتها.

تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصابة إلى مستشفى توام لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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