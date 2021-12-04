شرطة الشارقة تتعامل مع 13 ألف مكالمة خلال عطلة عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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كشف العقيد جاسم بن هده مدير إدارة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة عن تعامل غرفة العمليات المركزية خلال عطلة عيد الاتحاد الـ 50 مع 13987 مكالمة على مستوى الإمارة بواقع 12275 مكالمة على الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة و 1712 مكالمة عبر الرقم 901 للحالات الغير طارئه، والتي اشتملت على الاستفسارات العامة والخدمات الشرطية المقدمة.

تعامل

واشار إلى أنه تم التعامل مع المكالمات الواردة على وجه السرعة لضمان سرعة الانتقال إلى موقع البلاغ بالتنسيق مع الادارات الشرطية الأخرى ضمن نطاق تقليل زمن الاستجابة ، مبينا أن غرفة العمليات تعمل على استقبال المكالمات ضمن طبيعة عمل حساسة ، حيث تم تصنيف المكالمات حسب أهميتها إلى طارئة وغير طارئة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

حرص

وأكد العقيد السويدي حرص كافة العاملين في غرفة العمليات على سرعة الاستجابة في التعامل مع البلاغات لتعزيز الاستجابة الفاعلة الجمهور، مناشداً أفراد الجمهور بالاتصال على الرقم «999» المخصص فقط للإبلاغ عن الحوادث البليغة والحالات الطارئة، والاتصال على الرقم «901» للإبلاغ عن الحوادث البسيطة وغير الطارئة، مشيراً إلى أن المكالمات غير الطارئة تتسبب في إهدار الوقت والجهد المخصص لأفراد الجمهور الذين يحتاجون المساعدة.

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