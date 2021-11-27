هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق في مبنى بشارع حمدان

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيطرت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني على حريق اندلع مساء أول من أمس في مبنى سكني بشارع حمدان مكون من 21 طابقاً، وأدى الحريق إلى وقوع بعض حالات الاختناق وتم إسعافها على الفور في موقع الحادث.

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 10:02 مساءً بشأن اندلاع حريق في مبنى سكني وعلى الفور تحركت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني إلى موقع الحادث وباشرت مهامها في عملية السيطرة على الحريق وإخلاء السكان من المبنى بصورة سريعة وآمنة، وتم تسليم الحادث إلى الجهات المختصة.

ودعت الهيئة إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز