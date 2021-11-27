دفاع مدني دبي يسيطر على حريق حافلة مدرسية بدون إصابات

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب في حافلة مدرسية مقابل دبي مول على شارع مركز دبي المالي بدون اصابات.

وتفصيلاً أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 12:53 اليوم السبت 27-11-2021، يفيد بوقوع حادث حريق في حافلة مدرسية مقابل دبي مول على شارع مركز دبي المالي، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء زعبيل مستجيب أول وجهة اختصاص وعند الوصول في الساعة 12:57 محققاً زمن استجابة قدره (4) دقائق، تبين أن الحريق في منتصف الحافلة من دون وقوع أي إصابات أو وفيات وفق إشارة القائد الميداني، لتباشر الفرق المتخصصة عمليات مكافحة الحريق.

ولفت المصدر أنه في تمام الساعة 13:25 أعلن قائد الحادث بأنه منتهٍ تماماً قبل تسليمه إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.

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