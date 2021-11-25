شرطة الفجيرة تخفض المخالفات المرورية 50%

المصدر: البيان

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بناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية، وقيمة حجز المركبات اعتباراً من 28 نوفمبر 2021 ولمدة 50 يوماً على المخالفات المرورية المسجلة قبل 25 نوفمبر 2021م على ألا يشمل التخفيض المخالفات المشددة.

ومن جهته، أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن القرار جاء حرصاً من سموه على إسعاد المواطنين والمقيمين، بمناسبة اليوم الوطني الـ 50 للدولة. وقال الكعبي: إن شرطة الفجيرة تحرص على تطبيق المبادرات، التي من شأنها أن تدخل البهجة والسرور على المتعاملين، وتعينهم على إنجاز معاملاتهم المرورية بكل يسر وسهولة.

من جانبه دعا مدير إدارة المرور والدوريات العقيد صالح محمد الظنحاني أفراد المجتمع إلى اغتنام الفرصة والإسراع بسداد المخالفات، والاستفادة من الخصم في هذه الفترة، وإنهاء المخالفات المرورية المتراكمة.

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