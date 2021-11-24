تدهور شاحنة محملة بالفواكه على ميدان كورنيش الممزر

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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تدهورت شاحنة محملة بالخضراوات والفواكه ظهر اليوم على ميدان كورنيش الممزر يقودها سائق من الجنسية الآسيوية (26 عاما)، ما أدى الى إصابة السائق بإصابات بسيطة وتم نقله بواسطة الإسعاف الوطني إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج المناسب.



وقال المقدم عمر بوغانم نائب مدير ادارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة إنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة عند الواحدة و45 دقيقة ظهر اليوم يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تحركت فرق الدوريات المرورية وسيارات الإسعاف الوطني إلى مكان الحادث، وتم التعامل معه حتى لا يصبح هناك اختناق مروري، لافتا إلى أن سبب الحادث السرعة الزائدة على الطريق، الأمر الذي أدى إلى تدهور الشاحنة وتناثر الخضراوات والفواكه، كما أن الحمولة غير زائدة ووفق المسموح به.



حيطة وحذر

ودعا نائب مدير ادارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة كافة السائقين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السير المرورية ومراعاة مفاجآت الطريق، وذلك حفاظا على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطرق.



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