تغريم سيدة 50 ألف درهم لاتهامها ضرتها بالتعامل مع السحر عبر «واتساب»

المصدر: (العين – جميلة إسماعيل)

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أصدرت محكمة العين الابتدائية حكماً بتغريم سيدة عربية اتهمت ضرتها بتعاملها مع السحر مبلغاً وقدره 50 ألف درهم. وتعود تفاصيل القضية بقيام سيدة عربية مقيمة في منطقة العين بإرسال رسالة نصية عبر «الواتساب» على هاتف ابنتها الكبرى التي كانت ترغب بزيارة زوجة والدها إثر خروجها من المستشفى، متهمة ضرتها وهي الزوجة الثانية للزوج بأنها تتعامل مع السحر، ومنبهة ابنتها في الوقت ذاته بعدم التقرب من الضرة. إلا أن الفتاة العشرينية ومن منطلق تعاطفها الكبير مع زوجة الأب صارحتها برسالة والدتها، لتقوم الضرة بفتح بلاغ ضد الزوجة الأولى.

وقالت المستشارة القانونية سلام القاسم في حديثها لـ «البيان»: «للأسف الشديد تشهد المحاكم الكثير من دعاوى السب والقذف عبر الهواتف المتحركة الحديثة، أو حتى وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي باختلافها. الأمر الذي يستوجب حقاً إلى ضرورة نشر التوعية بوجوب حسن استخدام وسائل التقنيات الحديثة».

ونوهت بأن جهات ضبط الجرائم تستطيع في كل الحالات التوصل إلى مرتكبي مثل تلك التهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة.

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