شرطة أم القيوين تخفّض المخالفات المرورية 50%

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

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احتفاءً باليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين مبادرتها المرورية - خصم 50 ‎%‎ على المخالفات من تاريخ 01/12/2021 وحتى 06/01/2022.

ويستثنى من هذه المخالفات:

1- قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر.‏

2- إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاصي) بدون ترخيص.

3- مخالفات التعليمات والتدابير الاحترازية الصادرة وفق قرار سعادة النائب العام رقم (38) لسنة 2020 والمعدل بالقرار رقم (54) فيما يتعلق بلائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس (كوفيد 19).

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