دفاع مدني دبي يكافح حريق سيارة على أحد الجسور

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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افاد مصدر في الدفاع المدني بدبي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 10:56 اليوم، يفيد بوقوع حادث حريق في مركبة على شارع الشيخ زايد مع مخرج النخلة.

وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ المرسى مستجيب أول وجهة اختصاص، وعند الوصول في الساعة 11:02 محققاً زمن استجابة مقداره (6) دقائق وتبين أن المركبة محترقة بالكامل ، من دون وقوع أي إصابات أو وفيات ، لتباشر الفرق المختصة عمليات مكافحة الحريق وإجراء اللازم، وعند الساعة 11:11 أفاد قائد الحادث الميداني بأن الحادث منتهي تماماً بدون إصابات، وأنه تم تسليم السيارة والموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة ومعرفة ملابسات الحادث.

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