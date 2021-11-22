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إكسبو 2020 دبي اليوم

احترقت بالكامل والاسباب قيد التحقيق

دفاع مدني دبي يكافح حريق سيارة على أحد الجسور

المصدر:
  • دبي- شيرين فاروق
التاريخ:
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افاد مصدر  في الدفاع المدني بدبي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 10:56 اليوم، يفيد بوقوع حادث حريق في مركبة على شارع الشيخ زايد مع مخرج النخلة.

 وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ المرسى مستجيب أول وجهة اختصاص، وعند الوصول في الساعة 11:02 محققاً زمن استجابة مقداره (6) دقائق وتبين أن المركبة محترقة بالكامل ، من دون وقوع أي إصابات أو وفيات ، لتباشر الفرق المختصة عمليات مكافحة الحريق وإجراء اللازم، وعند الساعة 11:11 أفاد قائد الحادث الميداني بأن الحادث منتهي تماماً  بدون إصابات، وأنه تم تسليم السيارة والموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة ومعرفة ملابسات الحادث.

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