رسالة هاتفية وهمية تسحب رصيده البنكي

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة مدني جزئي في رأس الخيمة إلزام شاب من الجنسية الآسيوية، أن يؤدي لـ «س. ع. أ» مواطن، مبلغ 10209 دراهم تعويضاً له عما لحقه من ضرر مادي وأدبي، بعدما قام المتهم بعملية احتيال تصيد من خلالها المجني عليه واستولى على المبلغ إثر رسالة هاتفية من المتهم طلب منه خلالها تحديث بياناته البنكية.كما أصدرت المحكمة حكمها حضورياً بحبس المتهم 6 أشهر عن التهم المسندة وإلزامه بأداء الرسم المستحق، وأمرت بإبعاده عن أراضي الدولة وأن يؤدي 8209 دراهم، بالإضافة لمبلغ 2000 درهم كتعويض .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز