1794 حالة صلح في النزاعات المدنية والتجارية خلال 9 أشهر في أبوظبي

المصدر: وام

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أظهر التقرير الإحصائي لمراكز الوساطة والتوفيق خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 أن إجمالي النزاعات المدنية والتجارية المعروضة أمام المراكز على مستوى إمارة أبوظبي سجل 9 آلاف و388 نزاعاً فيما بلغ عدد النزاعات المنجزة والمتصرف فيها 8 آلاف و670 والتي وصل مؤشر الصلح فيها إلى نحو 21% بإجمالي 1794 نزاعاً.

وأوضح التقرير أن عدد النزاعات المتصرف فيها في منطقة أبوظبي بلغ 6 آلاف و120 نزاعاً انتهى منها بالصلح 1245 وفي منطقة العين سجل إجمالي النزاعات 2419 انتهى منها 516 صلحاً بين الأطراف وفي منطقة الظفرة بلغ العدد 134 ليتم التوصل إلى حلول ودية في 33 نزاعاً.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن ترسيخ قيم التسامح وتعزيز جهود الصلح والتسوية الودية للمنازعات يعد جزءا أساسيا من أهداف دائرة القضاء تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الرامية إلى تعزيزالمبادرات الداعمة لضمان استقرار وتماسك المجتمع.

وأشار المستشار يوسف العبري إلى الجهود المبذولة في مراكز الوساطة والتوفيق بدائرة القضاء من خلال العمل الجاد وفق منهجية وآلية متطورة تعتمد أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة لمحاولة التوصل إلى التسويات الودية للخلافات والمنازعات المدنية والتجارية والعقارية وانتهائها بالصلح من دون الحاجة لإحالتها إلى المحاكم المختصة.

وأضاف: "بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح الذي يصادف السادس عشر من شهر نوفمبر من كل عام نؤكد مواصلة العمل الدؤوب تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ تلك القيمة السامية بين أفراد المجتمع عبر المبادرات الداعمة لنشر مبادئ التعايش والسلام والوئام في ظل التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق".

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