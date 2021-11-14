زوجة تلجأ للشرطة لردع زوجها هاوي المخالفات المرورية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسبب زوج مستهتر بتسجيل مخالفات مرورية على سيارة مسجلة باسم زوجته منها مخالفات سرعة زائدة، حيث لجأت الزوجة إلى الشرطة بعد أن ضاقت بها السبل لإيجاد حل مع وعود متكررة لا تنفذ من الزوج، وأكد الزوج أنه لم يقصد ذلك وأنه يحاول في كل مرة عدم ارتكاب أي مخالفات، متعهداً أن يتوقف عن ذلك.

وتفصيلاً أفادت فاطمة الكندي رئيس قسم الدعم الاجتماعي بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي أنها ليست الحالة الأولى التي ترصدها الإدارة للخلافات العائلية بين الزوجين إلا أنها مختلفة هذه المرة، حيث أدى تساهل الزوجة مع زوجها المستهتر الذي يستخدم سيارة مسجلة باسمها إلى تكرار ارتكابه مخالفات مرورية بمبالغ كبيرة وفي كل مرة يعلل للزوجة الأمر أنه خارج عن إرادته.

وقالت الكندي: إن الزوجة لجأت إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان لإيجاد حل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز