الحبس 3 أشهر والإبعاد لمتهمين بالاعتداء والسرقة بالإكراه

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة جنح أم القيوين حضورياً بإدانة المتهمين ( م – م – ب ) و ( ع – ع – ج ) من جزر القمر بالحبس 3 أشهر وإبعادهما عن الدولة، وذلك بتهمتي سرقة المال المنقول بالإكراه من المجني عليه ( م – ا – م )، وتهمة الاعتداء على سلامة المجني عليه بالضرب ما أدى إلى عجزه عن قيامه بأعماله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما، فيما قضت ذات المحكمة على إيداع شريكهما الثالث في السرقة الحدث ( م – م – ش ) في معهد مناسب لتأهيله أو في إحدى دور التربية والإصلاح المعدة لرعاية وتقويم الأحداث التابعة للدولة.

تفاصيل

أبلغ المجني عليه أنه خلال سيره في أحد الطرق بدراجته استوقفه 3 أشخاص وطلبوا منه سيجارة، ثم قام أحدهم بإمساكه من قميصه والشخص الآخر اعتدى عليه بالضرب، فحاول الهرب، ولكن أمسكوا به وسرقوا نقوده والدراجة التي كانت بحوزته.

تحقيقات

وباستجواب المتهمين الأول والثاني في تحقيقات النيابة أقرا بأنهما سرقا محفظة المجني عليه، ثم هربا بعد ذلك وتقاسموا المبلغ المسروق فيما بينهم، وباستجواب المتهم الثالث الحدث أقر بأنه في تاريخ الواقعة كان برفقة المتهمين الأول والثاني عند الثامنة مساء، فقام المتهم الأول بالاعتداء على المجني عليه بالضرب وطلب منه الإمساك به، ومن ثم سرقة محفظته، كما سرق المتهم الثاني دراجة المجني عليه وقام برميها بمنطقة السلمة، كما أنه بجلسة المحاكمة مثل المتهمان الأول والثاني عبر تقنية الاتصال المرئي من محبسهما، فاعترف المتهم الأول بالتهمتين المسندتين إليه، فيما أنكر المتهمان الثاني والثالث التهمتين، فيما رأت المحكمة أن ما أسند للمتهمين من تهم ثابتة في حقهم ثبوتاً كافياً، لذا أدانت المتهمين الأول والثاني بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامهما بالرسم المقرر قانوناً، وإيداع المتهم الثالث ( الحدث ) دور التربية والإصلاح المعدة لرعاية وتقويم الأحداث.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز