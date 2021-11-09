دفاع مدني دبي يسيطر على حريق نشب في بناية بمنطقة المرقبات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب في طابقين بإحدى البنايات بمنطقة المرقبات دون إصابات أو وفيات.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني أن غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي ، تلقت بلاغاً عند الساعة 9:34 صباح اليوم ، يفيد بوقوع حادث حريق في بناية على شارع المرقبات بالقرب من سوبر ماركت (فيفا)، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ بورسعيد مستجيب أول وجهة اختصاص وعند الوصول في الساعة 9:39 محققاً زمن استجابة مقداره (5) دقائق، تبين أن الحادث متوسط وهو عبارة عن حريق في الطابقين السابع والثامن، لتباشر فرق الإطفاء عمليات إخلاء البناية من القاطنين فيها ومكافحة الحريق لمنع تمدده إلى الشقق المجاورة، مع طلب الدعم والإسناد من مركز الحمرية.

ولفت المصدر إلى أنه في تمام الساعة 9:59 أعلن القائد الميداني بأن الحادث تحت السيطرة من دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وعند الساعة 10:27 أفاد بمباشرة عمليات التبريد، وعند الساعة 11:01 أعلن عن انتهاء الحادث تماماً، وتسليم الموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.

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