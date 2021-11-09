العثور على شبل نمر وتسليمه إلى «سفاري دبي»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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كشف العقيد خلفان الجلاف، رئيس قسم مكافحة الجرائم البيئية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي عن تمكن فريق خاص من القسم بالتعاون مع بلدية دبي من احتواء شبل نمر عثر عليه في الشارع بدون رقابة بعد أن وردت بلاغات من الجمهور، حيث تمت السيطرة عليه والتحقق من سلامته وتسليمه لسفاري دبي، فيما تم التوصل لصاحبه الذي أكد أنه من محبي تربية الحيوانات المفترسة وأنه اشتراه من شخص عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي.

بلاغ

وقال العقيد الجلاف لـ«لبيان»: إنه ورد بلاغ من عدة أشخاص بوجود شبل نمر في أحد الشوارع في دبي وعلى الفور تحرك فريق متخصص في التعامل مع الحيوانات الخطرة، كما تم التواصل مع بلدية دبي لاحتواء الشبل، ووضعه في قفص خاص وتوقيع الكشف عليه والتأكد من سلامته تمهيداً لتسليمه إلى سفاري دبي، كما قام الفريق بتقصي الحقيقة والتوصل إلى صاحبه الذي أكد أنه يعيش في نفس المنطقة وأنه لم يلاحظ خروج الشبل من المنزل مفيداً أنه من هواة تربية الحيوانات المفترسة وحصل عليه من أحد الأشخاص الذي عرضه للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ولفت العقيد الجلاف إلى أن القسم يتابع البلاغات والقضايا المتعلقة بالحيوانات المفترسة، حيث سجل أول قضية تتعلق بمحاولة أحد الأشخاص بيع ذئب بطريقة غير قانونية بداية انطلاق أعماله.

ونوه الجلاف بأنه تم إنشاء قسم خاص بمكافحة الجرائم البيئية يهدف بشكل أساسي إلى مكافحة الجرائم الواقعة على الحياة الفطرية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والحيوانات الخطرة والمفترسة، وضبط المخالفات القانونية الناجمة عن بيعها بطرق غير شرعية، والعمل على حصر ملاكها، إلى جانب جرائم الآثار والتحف الفنية.

حيازة

وأشار أيضاً إلى أن حيازة الحيوانات الخطرة بقصد الاتجار جريمة يعاقب عليها بالمادة 19 من القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على نصف مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويُحظر بموجب القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة بموجب المادة 20 من القانون ذاته، ويعاقب على هذا التصرف بالحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على نصف مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

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