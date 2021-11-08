حبس رئيس شركة عقارية احتياطياً على ذمة التحقيقات

المصدر: دبي - البيان

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أمرت نيابة الأموال العامة الاتحادية بحبس خليفة حسن علي صالح الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة «الاتحاد العقارية» احتياطياً على ذمة التحقيق.

وقالت النيابة، في رسالة موجهة إلى مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع نشرت ضمن إفصاح لشركة «الاتحاد العقارية» على موقع سوق دبي المالي، إنها باشرت التحقيق مع المتهم ومازالت القضية قيد التحقيق حتى تاريخه.

وأوضحت «الاتحاد العقارية»، في الإفصاح، أنه بالإشارة إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع باتخاذ اللازم نحو الإفصاح عن كتاب النيابة العامة على موقع سوق دبي المالي، أرفقت الكتاب الصادر من نيابة الأموال العامة الاتحادية.

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