75% انخفاض وفيات الحوادث المرورية في 10 أشهر بالشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

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كشفت الإحصائية الصادرة عن إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن انخفاض عدد وفيات حوادث السير في 5 شوارع حيوية، في الـ10 أشهر الماضية من العام الجاري بنسبة 75% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، أن القيادة تحرص على تحقيق أهدافها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً، بهدف خفض نسبة الحوادث والحد من الوفيات التي تسببها الحوادث المرورية.

دوريات

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات أن القيادة تعمل بشكل مستمر على تطبيق العديد من المبادرات المرورية ما ساعد على خفض نسبة الحوادث التي تنتج عنها وفيات، والحوادث البليغة، ومنها توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الطرق. وإعادة توزيع الرادارات حسب المناطق الساخنة في عدد من الشوارع، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات المرورية وفق خطط معدة.

وأشار إلى أن الإدارة بذلت جهودها في تكثيف التوعية المرورية الميدانية والإلكترونية لفئات المجتمع كافة وتعزيز وعي مستخدمي الطريق، والعمل على إعداد تقارير هندسية للطرق بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي هيئة الطرق والمواصلات ووزارة البنية التحتية لتعزيز سلامة الطرق بإمارة الشارقة.

قواعد

ودعا علاي قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد السير والمرور في الطرق والتقيد بالسرعات المحددة على الطريق والحرص والانتباه أثناء القيادة، لوقاية أنفسهم وغيرهم من التعرض للحوادث المرورية وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات وما تخلفه تلك الحوادث من آثار سلبية في المجتمع.

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