«مدني الفجيرة»:مجازفون يعكرون جمال موسم الأمطار بتجاوز التحذيرات

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الفجيرة الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة في دخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول.

وشدد العميد علي عبيد الطنيجي مدير عام الدفاع المدني بالفجيرة لـ «البيان» على ضرورة تقيد الجمهور بالتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية أثناء تقلبات الطقس، والالتزام بالرسائل التحذيرية، لافتاً أن البعض يجازف في ارتكاب سلوكيات خاطئة بهدف المغامرة، وذلك بالذهاب أثناء الأمطار الغزيرة إلى مواقع اندفاع السيول ودخولها، معرضين أنفسهم ومن معهم للخطر، غير عابئين بالتحذيرات التي توجه لهم من قبل الجهات الأمنية.

تدابير

وأشار إلى ضرورة الأخذ بكل التدابير الاحترازية وعدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية وعدم الخروج إلا للضرورة عند تغير حالة الطقس، وحث على تجنب الجلوس في مجاري الأودية والسدود خلال الأجواء الغائمة تجنباً لوقوع أية حوادث خطيرة.

وحذر من دخول أماكن تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات، ودخول بطون الأودية وعبورها لما تمثله من خطورة تهدد الحياة وتجرف السيارات أو الأشخاص أثناء عبورهم تلك المياه المندفعة، دون أخذهم في الاعتبار التقيد بالتحذيرات الصادرة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم.

حرص

وأوضح الطنيجي أن الدفاع المدني يحرص خلال فصل الشتاء على تكثيف حملات التوعية لتعزيز الإجراءات الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية نظراً لما تشهده البلاد من تغيرات في الطقس بهطول الأمطار التي ينجم عنها حوادث خطيرة تؤدي إلى خسارة في الأرواح، مؤكداً أن الدفاع المدني بالإمارة جاهز ومستعد للتعامل مع حالات الطوارئ أثناء سقوط الأمطار بشكل كبير بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة، بهدف تحقيق السلامة للجميع وحماية الأرواح من خطر الحوادث.

تحذيرات

طالب العميد علي الطنيجي الجمهور الذين يخرجون للاستمتاع بالطبيعة أن يلتزموا بالتعليمات والتحذيرات من الجهات ذات الصلة حتى يحافظوا على أرواحهم، إلى جانب ضرورة متابعة أولياء الأمور أبنائهم وإبعادهم عن أماكن تجمع مياه الأمطار خشية سقوطهم، ومراقبتهم ومتابعتهم بشكل دائم ومحاولة الابتعاد عن مثل هذه الأماكن والتنزه في الأماكن الآمنة.

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