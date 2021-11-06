وفاة مواطن ستيني جرفته السيول بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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توفي أمس الجمعة المواطن ( س.ر. الصريدي) من منطقة وادي السدر بالفجيرة البالغ من العمر 65 سنة، بعد أن جرفته سيول الوادي بالمنطقة، وذلك أثناء قدومه من عزبته سيرًا على الأقدام، نجم عنه انجرافه في أحد الأودية المندفعة بقوة جراء هطول الأمطار الغزيرة التي سادت مختلف المناطق الجبلية بالإمارة.

وتمكنت فرق البحث من العثور على جثة المواطن في منطقة الحلاة، حيث تم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبها.

وأهابت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بالجميع بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وعدم المجازفة بعبور الأودية حفاظًا على سلامتهم من خطر الانجراف، وحذرت من القيادة في حال انعدام الرؤية الأفقية أثناء سوء أحوال الطقس واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، وحذرت من دخول أماكن تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والابتعاد عن المناطق المنخفضة وبطون الأودية.

يذكر أن مناطق متفرقة في إمارة الفجيرة شهدت بالأمس أمطاراً تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، أدت إلى اندفاع السيول في المنحدرات الجبلية وجريان العديد من الأودية.

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