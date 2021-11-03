إصابة سائقين بعد سقوط عمود رافعة على مركبتيهما في أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أصيب سائقان بعد سقوط عمود رافعة على مركبتيهما بشارع الإمارات في أم القيوين.

وورد بلاغ لشرطة أم القيوين عند الثالثة مساء أمس الثلاثاء يفيد بسقوط عمود رافعة على مركبتين بشارع الإمارات، ما أدى الى إصابة السائقين بإصابات متفرقة، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المعنية وتحرك الدوريات الشرطية لمكان الحادث.



20 طنا

وانتقل لمكان الحادث العميد خميس سالم بوهارون مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أم القيوين والذي قال ان سائق الرافعة آسيوي الجنسية المتسبب بالحادث كان يرفع أنبوباً من الخرسانة الإسمنتية يزن قرابة 20 طنا على شارع الإمارات باتجاه رأس الخيمة، وعندما اقترب من وضع الأنبوب على الأرض انفصل الحبل عن الأنبوب ما أدى إلى رجوع عمود الرافعة للخلف بقوة وسقوطه على الشارع العام مسبباً إتلاف مركبتين وإصابة سائقيهما بإصابات متفرقة ، نقلا على إثرها إلى مستشفى الشيخ خليفة لتلقي العلاج بواسطة طيران الشرطة (جناح الجو).

ووجهت لسائق الرافعة تهمة إتلاف مال الغير والتسبب بالخطأ بالمساس بسلامة جسم الغير.|



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