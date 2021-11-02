إدانة وتغريم رجلين بتهمة سرقة وإتلاف سيارة حديثة

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي المدنية، يطالب فيها بإلزام رجلين بدفع مبلغ وقدره 187 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابته من جراء قيامهما بسرقة وإتلاف مركبته.

وقال الشاكي بأن المشكو عليه الأول، سرق مركبته من نوع مرسيدس أي موديل 2017، وقام المشكو عليه الثاني، بشراء المركبة المسروقة من المشكو عليه الأول، من دون تحويل ملكيتها، ومن ثم استعمالها بشكل متهور أدى إلى إحداث أضرار مختلفة فيها.

وقدم الشاكي عدداً من المستندات، لدعم دعواه، وأمرت المحكمة بندب خبير خلص إلى قيام الشاكي بإصلاح جميع الأعطال التي تسبب بها المشكو عليهما، ودفع مبلغاً مقداره 32,400.00 درهم مقابل تلك الإصلاحات.

وقالت المحكمة أن السبب في وقوع الضرر بالمركبة هو خطأ المشكو عليه الأول الذي قام بسرقة المركبة، وخطأ المشكو عليه الثاني الذي قام بإتلافها، وبينت أن تقرير الخبير انتهى إلى نتيجة أن المركبة تعرضت للعديد من الأضرار وان الشاكي قام بإصلاحها ودفع مبلغاً 32,400.00 درهم، مما يتعين على المحكمة القضاء بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا المبلغ للشاكي. وقضت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للشاكي 82 ألفاً و400 درهم تعويضاً عن تصليح المركبة والأضرار .

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