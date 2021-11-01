نيابة أبوظبي تتخذ الاجراءات القانونية ضد شخص قاد مركبة بسرعة 300 كيلومتر

المصدر: البيان

اتخذت النيابة العامة في أبوظبي الاجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بعد قيادة مركبة رياضية على أحد الطرق العامة؛ بطيش وتهور وبسرعة تجاوزت 300 كيلومتر في الساعة، معرضا حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر، فضلا عن قيامه بتصوير فيديو للواقعة ونشره في حسابه الشخصي على الانستغرام بهدف زيادة معدل المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النيابة العامة أنه تم رصد مقطع فيديو يصور أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبة بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، على أحد الشوارع الرئيسية في مدينة أبوظبي ، وتم تحديد صاحب الحساب المستخدم ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، مشيرةً إلى أن المتهم لديه قاعدة جماهيرية في فئة الشباب مما قد يشجعهم على ارتكاب مثل تلك الأفعال .

وأكدت النيابة العامة، أن تلك السلوكيات غير المسؤولة للشباب، تمثل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق. مشيرةً إلى ضرورة تعاون الجهات التربوية والمجتمعية مع الجهات المعنية وتكثيف حملات التوعية بما يحد من التهور على الطرقات .

وأشارت إلى أن المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر".

وناشدت نيابة أبوظبي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، التحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية التي يقدموها ، وخاصةً أن أكثر المتابعين من فئة الشباب ، الأمر الذي من شأنه تحريض الغير على ارتكابها وتعريضهم للمساءلة القانونية.

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