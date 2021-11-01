ضبط 4 سائقين قادوا مركباتهم بتهور في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

تمكنت دوريات الضبط المروري بإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من ضبط 4 سائقين متهورين، تسببوا في إحداث إرباك للحركة المرورية وتعريض حياتهم وحياة مرتادي الطريق للخطر، نتيجة القيادة بطيش وتهور، ومحاولة الهروب من الدوريات المرورية على إحدى الطرق الداخلية في الإمارة.

سلوكيات

وتفصيلاً ورد غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بلاغ يفيد بصدور سلوكيات خطيرة والقيادة بتهور وبسرعة تفوق الحد الأقصى لطريق تحدد سرعته بـ 80 كم/ساعة على إحدى الطرق الداخلية في الإمارة، في انعدام للمسؤولية وبصورة تعرض حياتهم وحياة الأخرين للخطر، وعلى اثره انتقلت الدوريات المرورية المختصة لموقع البلاغ، للتحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن السائقين المخالفين فروا هاربين بعد ملاحظة قدوم الدوريات الشرطية.

حجز

وساهمت أنظمة التتبع المرورية والكاميرات الذكية التابعة لشرطة الشارقة، من رصد المخالفين، والتعرف عليهم بعد تحديد موقعهم بشكل دقيق، ما مكن من ضبط السائقين الأربعة وحجز مركباتهم، وتحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة على عدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين لأنظمة السير والمرور في الإمارة، وجميع السلوكيات الخطرة من قيادة بطيش وتهور، وكل ما يشكل تهديداً على حياة مستخدمي الطرق، وتهيب بالسائقين الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، وعدم الإفراط في السرعة كونها سبب رئيس في العديد من الحوادث، ما يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات، داعية الجميع بضرورة اتباع الإرشادات المرورية واحترام قواعد السير والمرور على الطرقات في الإمارة.

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