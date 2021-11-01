الحبس سنتين والإبعاد لمتهم بالسرقة بالإكراه

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

قضت محكمة جنح أم القيوين حضورياً على المتهم «ت – ك – ا» أفريقي، بالحبس سنتين والإبعاد عن الدولة، وذلك بتهم السرقة بالإكراه لهاتف نقال ودراجة هوائية مملوكة للمجني عليهما «ن – ا – س» و«م – ع – ع»، وذلك بعد أن استوقفهما في الطريق العام، واعتدى بالضرب على المجني الأول، وهدد الثاني بوساطة سكين ومفك، ومن ثم استولى على المسروقات، فيما تمثلت التهمة الثانية في الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه الأول بالضرب بيده فألحق به إصابات أعجزته عن أداء أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، كما عاقبته على التهمة الثالثة، وهي تهديد المجني عليه الثاني شفاهة بارتكاب جناية ضده، وذلك بعد أن أشهر في وجهه سكيناً ومفكاً قاصداً به طلب تسليمه المسروقات.

تفاصيل

وأبلغ المجني عليهما وهما من الجنسية الآسيوية عن تعرضهما للسرقة بالإكراه من قبل أحد الأشخاص من الجنسية الأفريقية بأن قام بسرقة الدراجة الهوائية التي تعود للمجني عليه الأول، والهاتف النقال من المجني عليه الثاني، وبالانتقال من قبل رجال الشرطة لمكان وقوع السرقة، شوهد المتهم الأفريقي يقود الدراجة المسروقة، وقد تعرف إليه المجني عليهما، فحاول المتهم الهرب إلا أنه تم القبض عليه بالقوة، وضبطت بحوزته الدراجة الهوائية والهاتف النقال، كما ضبط بحوزته سكين وتم تحريزها على ذمة القضية.

تحقيقات

بسؤال المتهم في محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة أنكر الاتهام المسند إليه، وقال انه أثناء قيادته الدراجة ضبطته الشرطة، وألقت القبض عليه بعد أن حاول الهرب كونه لا يريد العودة إلى بلده، وبما أن الاتهام المسند للمتهم ثابت في حقه، فحكمت المحكمة حضورياً بإدانته الحبس سنتين، وأمرت بإبعاده بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة السكين والمفك وإلزامه أداء الرسم المستحق.

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