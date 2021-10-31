«قضاء أبوظبي» تناقش معايير التمييز بين سبب الدعوى وأساسها القانوني

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، مائدة مستديرة بعنوان «معايير التمييز بين سبب الدعوى وأساسها القانوني»، لمناقشة الأطر القانونية حول أسباب الدعاوى ومدى تأثير ذلك في تحديد الرسوم القضائية، ومدى حجية الحكم الجنائي على الدعوى المدنية، فضلاً عن أثر تحديد السبب على الاختصاص القضائي بين المحاكم المختلفة.

ضبط

وتطرقت المائدة المستديرة، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من القضاة والقانونيين العرب، بالتعاون مع شبكة المعاهد القضائية العربية، إلى أهمية ضبط المصطلحات القانونية ووضع تعريف دقيق وتفرقة اصطلاحية بين ما يسمى سبب الدعوى وأساسها القانوني الصحيح وموضوع الدعوى ومحلها، وذلك لضمان التمييز بين المصطلح وما يتشابه معه من أنظمة وتعريفات أخرى من سبب الالتزام ومحل وموضوع الدعوى.

سبب الدعوى

وأشار المشاركون إلى أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستند إليها الخصم للمطالبة بحقة أو بموضوع دعواه، مع بيان ذلك من خلال تطبيقات عملية قضائية لأحكام المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، موضحين حدود المشاركة القانونية بين القاضي والخصوم وحدود تكييف الدعوى المرتبط بوقائعها، وأنه إذا كان سبب الدعوى ملكاً للخصوم فإن تكيفها يكون من حق القاضي إلا أنه مقيد بالوقائع التي أثارها الأطراف.

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