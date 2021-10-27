النيابة العامة الاتحادية تأمر بضبط شخصين لإخلالهما بالآداب العامة على الشبكة المعلوماتية

المصدر: البيان

أمرت النيابة العامة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات بضبط وإحضار رجل وامرأة نشرا مقطع فيديو تضمن أفعالاً وأقوالاً تمس الآداب العامة للمجتمع على الشبكة المعلوماتية، وذلك حسبما أفادت النيابة عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام».

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي رفع إلى النائب العام للدولة تقريراً عن رصد هذا المقطع، وما أجراه أعضاء المكتب من تحريات توصلت إلى تحديد الحساب المستخدم في نشره عبر منصة سناب شات على شبكة الانترنت، وتحديد شخص صاحب الحساب، ووجه النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.

وأوضح النائب العام أن قوانين الدولة تكفل حماية الآداب العامة والموروث الأخلاقي الذي يميز المجتمع الإماراتي، وتضع عقوبات صارمة جزاء المساس بها.. وأهاب بالمواطنين والمقيمين على أرض الدولة أن يتحلوا بمنظومة القيم والآداب التي ارتضاها مجتمع دولة الامارات العربية المتحدة إطارا حاكما لسلوكيات أفراده، وأن يكون استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي إيجابياً وبناء ومسؤولا حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وتباشر نيابة جرائم تقنية المعلومات تحقيقاتها مع المتهمين.

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