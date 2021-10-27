150 ألفاً غرامة بث رسائل كاذبة عن ملحمة منافسة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بتغريم صاحب ملحمة مبلغ 150ألف درهم، لتشهيره بملحمة منافسة، وذلك بإرساله رسائل كاذبة عنها عبر «الواتس اب» تفيد بإصابة أحد عامليها بفيروس «كورونا»، مما حرم الشركة الشاكية من زبائنها وكبدها خسائر مادية. تفصيلاً، أقامت شركة استيراد وتصدير وبيع لحوم «ملحمة»، دعوى قضائية ضد صاحب ملحمة، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 2 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وما فاتها من كسب جراء فعل المشكو عليه، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

رسائل

وأشارت الشركة الشاكية، إلى أنها تعمل في مجال تصدير واستيراد وبيع اللحوم، وأن المشكو عليه وهو صاحب ملحمة منافسة قام بإرسال رسائل نصية إلى زبائنها الدائمين مضمونها أن أحد عمالها في الشركة «الشاكية» مصاب بـفيروس «كورونا»، في خلاف للحقيقة والواقع وكان يهدف من ذلك، بث الرعب حتى يتجنبوا التعامل مع الشركة وتخسر زبائنها، ما أدى إلى انخفاض المبيعات من جراء فعل المشكو عليه.

غرامة

ونتج عن هذا الفعل تحرير قضية جزائية، أصدرت فيها المحكمة حكماً بتغريم المشكو عليه مبلغ 20 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره 51 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت.

مع إلزامه بالرسوم وتم استئناف الحكم وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى المدنية وإحالتها إلى المحكمة وتأييده فيهما عدا ذلك. وأكدت الشركة، أنها أصيبت بأضرار مادية ومعنوية من جراء فعل المشكو عليه، لنشره وترويجه أكاذيب مما أثر على العائد المالي لها وكان متوسط المبيعات قبل نشر الإشاعة 793 ألفاً و407 دراهم، وتسبب نشر الإشاعة في خفض المبيعات، وقد بينها الخبير في تقريره الاستشاري بأن الانخفاض بلغ نحو مليون و689 ألفاً و305 دراهم. وخلال نظر الدعوى حضر المشكو عليه بشخصه وقدم الأخير مذكرة جوابية انتهى فيها إلى رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

تحذير

من جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت من خلال الحكم الجزائي أن المدعى عليه قام بإرسال رسالة نصية كاذبه إلى أحد زبائن الشركة الشاكية عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتس اب) يحذر فيها من التعامل مع الملحمة لإصابة أحد عمالها بمرض «كورونا»، وجاءت نصاً (السلام عليكم إخواني وأخواتي الأعزاء تحذير لمن يهمه الأمر، الرجاء أخذ الحيطة والحذر لمن يتعاملون مع بعض الملاحم المذكور أسماؤها، «ذكر أسماء ثلاث ملاحم منافسة له»، وتبين أن عمال هذه الملاحم تحمل فيروس «كورونا» وهذا حرصاً منا على سلامتكم).

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة الجزائية ثبت لها من خلال تقرير البحث والتحري، أن الملحمة الشاكية تواجه ملحمة المشكو عليه، وبالتواصل مع العاملين في ملحمة المشكو عليه، وسؤالهم عن رقم الهاتف تبين أنه موضوع في الملحمة بشكل دائم لاستقبال طلبات الزبائن من خلاله.

ثبوت

أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعي عليه ثابت، وترتب عليه ضرر بالشركة الشاكية، وأعمالها التجارية وانخفاض مبيعاتها، وما أصابها من التشهير والأداء بمعلومات غير صحيحة. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشركة الشاكية، مبلغاً وقدره 150 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابها من أضرار مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

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