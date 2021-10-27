شرطة عجمان تجمع زوجين سوريين بعد 7 سنوات من الفراق

المصدر: عجمان – البيان

انطلاقاً من قيم التضامن الإنساني وترسيخاً لمبادئ التآخي والتآزر بين الأمم، قدمت القيادة العامة لشرطة عجمان الدعم لرجل من الجنسية السورية للقاء زوجته بعد سبع سنوات على فراقهما نتيجة لظروف ألمت به لسنوات تلتها إجراءات الإغلاق التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» حالت دون لقاء زوجته.

وتفصيلاً، أوضح المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل أن رجلاً من الجنسية السورية حضر إلى المركز يطلب المساعدة لعدم قدرته على إحضار زوجته بسبب ظروف مادية صعبة ألمت به وتفاقمت بعد جائحة «كورونا».

وفي استجابة سريعة من شرطة عجمان لحالة الرجل الإنسانية تم التنسيق مع الشرطة المجتمعية وتجهيز دورية مرورية وعدد من الضباط والأفراد للتوجه إلى المطار برفقة الزوج لاستقبال الزوجة، وفي أجواء تعمها السعادة والفرح وصلت إلى المطار واستقبلها زوجها بحضور عدد من الضباط وأفراد شرطة عجمان وقدموا لهما باقة ورد وحجز فندقي كبادرة تهنئة لهما باللقاء.

وتقدم الزوجان بجزيل الشكر والعرفان لشرطة عجمان وقيادتها على اللفتة الإنسانية والدعم الكريم الذي قدمته شرطة عجمان، والذي ينم عن قيادة رشيدة ودولة عنوانها التسامح، متمنياً لشرطة عجمان وقيادتها دوام التوفيق والتميز.

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