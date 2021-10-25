7 سنوات سجناً والإبعاد لعربي روّج وتعاطى مواد مخدرة

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

قضت محكمة جنح أم القيوين حضورياً على المتهم «أ – ن – م» عربي الجنسية بالسجن 7 سنوات والغرامة المالية 30 ألف درهم والإبعاد عن الدولة بتهمتي تسهيل تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية «حشيش وميثامفيتامين» للغير، وتهمة تعاطي المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

تفاصيل

وتعود تفاصيل القضية، إلى أنه وردت معلومات من أحد المصادر السرية تفيد بأن المتهم يحوز كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد ترويجها وتعاطيها مع آخرين، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم تشكيل فريق عمل واستصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، فعثر على لفافة بها مخدر.

اعتراف

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة اعترف بتعاطي مادتي الحشيش والكريستال المخدرة، كما أفاد بأن المادة المخدرة المضبوطة بحوزته تعود لشخص عربي آخر استلمها حتى يقوم بتوصيلها لشخص آخر مقابل 200 درهم لم يستلمها، كما أنه عند وصوله وانتظاره في مركبة الأجرة التي يستقلها تم القبض عليه وبحوزته المواد المخدرة، فقضت المحكمة بإدانته ومعاقبته بالسجن 5 سنوات والغرامة 20 ألف درهم عن التهمة الأولى المسندة إليه، وبالحبس لمدة سنتين والغرامة 10 آلاف درهم عن التهمة الثانية المسندة إليه، كما أمرت بابتعاده خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقررة، وبمصادرة المضبوطات وإلزامه بالرسوم القضائية المقررة.

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