وفاة طالب عربي في حادث دهس بالقرب من مدرسته بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

توفي صباح اليوم، الطالب " ع .ش. ع " مصري الجنسية يبلغ من العمر 5 أعوام، متأثر بإصابته البليغة في حادث دهس تعرض له أثناء عبوره الشارع المحاذي لمدرسته الخاصة، الواقعة في منطقة سكمكم بالفجيرة، من قبل سيارة مسرعة كان يقودها سائق عربي الجنسية.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة العقيد صالح الضنحاني، لـ "البيان" إن غرفة العمليات تلقت في تمام الساعة 7:23 صباح اليوم بلاغا يفيد عن وقوع حادث دهس لطالب يبلغ من العمر 5 سنوات بالقرب من إحدى المدارس الخاصة بالفجيرة، وتوفي متأثرا بإصابته البليغة، لافتًا إلى أن وقوع الحادث يعود إلى الإهمال، وعدم الانتباه لحركة الطريق من قبل سائق المركبة المتسببة في الحادث المؤسف، وإهمال ناتج من قبل ولي الأمر الذي أدى إلى عبور الطالب للطريق المحاذي للمدرسة، مما أدى إلى وقوع الحادث، حيث تم تحويل القضية للتحقيق في مسببات الحادث.

وأعربت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن عميق أسفها لوقوع الحادث، والنتائج المأساوية التي ترتبت عليه.

وناشدت الشرطة سائقي المركبات بتوخي الحيطة والحذر، وزيادة التركيز أثناء قيادتهم لمركباتهم، خاصة في أوقات الذروة للفترتين الصباحية والمسائية، حين عودة الطلبة إلى المنازل، والتي تزداد بموجبها كثافة المستخدمين للطريق، وعبور أعداد كبيرة من الطلاب على جانبي الطريق، كما نبهت على ضرورة عبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، تفادياً لوقوع حوادث الدهس القاتلة، متمنية السلامة للجميع.

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