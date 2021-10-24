تقاضي أحد أفراد أسرتها لتسلمه مساعدات ولم يوزعها

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

أقامت امرأة دعوى قضائية، ضد أحد أفراد أسرتها، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، طالبت فيها إلزام المشكو عليه، بأن يؤدي لها 60 ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ 20 ألف درهم كتعويض، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقالت شارحة لدعواها، إن المشكو عليه يتسلم مبلغاً شهرياً من الدعم الاجتماعي، ولا يقوم بتوزيعه على أفراد الأسرة، ما حدا بها لإقامة دعواها.

ولفتت المحكمة إلى أنها قد ثبت لها مديونية المشكو عليه للشاكية، وعدم سداده للمبلغ المستحق، ومن ثم تستخلص معه المحكمة خطأ المشكو عليه، ويكون ركن الخطأ قد توافر قبل المشكو عليه، وتسبب في حصول أضرار بالشاكية، ما ترى معه المحكمة أن تعوض الشاكية عن كافة الأضرار المادية التي لحقت بها.

وعليه، قضت المحكمة، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 60 ألفاً و670 درهماً، وألزمته بالرسوم والمصاريف.

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