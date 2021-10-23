«شرطة الوسطى»: صفر جرائم مقلقة ولاحوادث وفيات في الربع الثالث من 2021

المصدر: الشارقة – البيان

كشف العقيد أحمد جاسم الزعابي مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، ‏عن «صفر» جريمة جنائية مقلقة، و«صفر» حوادث دهس في المنطقة الوسطى خلال الربع الثالث من العام الجاري، ويتمثل هذا المعدل كإنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات إدارة شرطة المنطقة الوسطى في مجال تعزيز الأمن والأمان.

تطبيقات

وأكد أن انخفاض نسبة الجرائم المقلقة جاء نتيجة تطبيقها للمبادرات التطويرية، والممارسات التي تم تطبيقها وفق الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، ووفق المؤشرات ‏المعتمدة،، كما جاء نتيجة لتكثيف انتشار الدوريات في مناطق الاختصاص التي ساهمت بسرعة وصول الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تنفيذها للزيارات الميدانية وخطط خفض معدلات الجريمة من خلال سلسلة من ‏الاجتماعات الدورية التي تم عقدها مع الشركاء الاستراتيجيين كالبلديات ومجالس الضواحي، بهدف التوعية ورفع مستوى الحس الأمني ‏لدى أفراد المجتمع، إلى جانب المبادرات التي نفذت وأهمها مبادرة «أمنكم غايتنا».

‏دراسة

وأكد العقيد الزعابي عن انخفاض في حوادث الدهس في منطقة الاختصاص إلى «صفر» حوادث خلال الربع الثالث من 2021، مرجعاً السبب إلى دراسة مناطق الحوادث ووضع حلول بالتعاون بعقد عدة اجتماعات مع مختلف الشركاء، لوضع آليات لتقليل عدد الوفيات وحالات الدهس الناجمة عن الحوادث المرورية، ‏إلى جانب توسيع نطاق الحملات المرورية التوعوية، من خلال التعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة بإرسال الرسائل التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بقانون السير والمرور.

حرص

وقال العقيد الزعابي: حرصنا على تكثيف الدوريات على مختلف طرق المنطقة الوسطى والتي تعد طرقاً رئيسية للتنقل لإمارة الشارقة والمناطق الأخرى، بهدف ضمان التزام مرتادي تلك الطرق بمعايير السلامة المرورية، إلى جانب التقنيات الحديثة التي كان لها دور في رصد وضبط مخالفات السرعة، من خلال ‏الكاميرات الأمنية والرادارات الذكية الأمر الذي ساهم في انخفاض حوادث الدهس إلى صفر، وأعداد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى صفر.

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