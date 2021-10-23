وفاة عربي وآسيوي غرقاً في شاطئ ممشى أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

شهد شاطئ ممشى أم القيوين "البيت متوحد"، عصر أمس الجمعة، حالتي وفاة غرقاً لشخصين من الجنسية العربية والآسيوية، حيث وردت بلاغات لغرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين تم على أثرها إعلام الجهات المختصة في الإمارة وانتقال دوريات مركز شرطة المدينة الشامل إلى مكان الحادث، حيث وقعت أول حالة في الساعة الخامسة عصراً، وكانت لثلاثة أشخاص آسيويين تم إنقاذ اثنين منهم ووفاة الثالث عن عُمْر (29 عاماً).

وتم نقلهم بواسطة الإسعاف الوطني لمستشفى أم القيوين، والحالة الثانية كانت في الساعة السادسة مساء لشخص عربي (30 عاماً)، تم نقله إلى مستشفى الشيخ خليفة بأم القيوين بواسطة الإسعاف الوطني.

لوحات

وناشد العميد خليفة سالم الشامسي، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، الجمهور عدم ارتياد الشواطئ عند تقلب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج والانتباه للوحات الإرشادية التي تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر حرصاً على سلامتهم.

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