دفاع مدني دبي يسيطر على حريق نشب في شقة بدبي مارينا وامتد لسبع طوابق أخرى

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمكنت فرق الدفاع المدني بدبي من السيطرة على حريق نشب فجر اليوم في شقة في الطابق التاسع وامتد إلى الطابق 15 في مبنى مارينا دايموند 2 في منطقة دبي مارينا في وقت قياسي، حيث تم إخلاء البرج بالكامل ولم يتم تسجيل اي اصابات.

وتفصيلا أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 3:58 من صباح اليوم، يفيد بوقوع حادث حريق في مبنى مارينا دايموند 2 في منطقة دبي مارينا، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ المرسى مستجيب أول وجهة اختصاص، وعند الوصول في الساعة 4:01 محققاً زمن استجابة مقداره 3 دقائق، تبين أن الحادث نتج عن حريق في الشقة الحادية عشر وامتد من الطابق التاسع إلى الطابق الخامس عشر، لتنفذ فرق الإطفاء والإنقاذ عمليات الإخلاء لجميع المحصورين بدون تسجيل أي إصابة، مع مباشرة ومكافحة الحريق ومنع انتشاره إلى المواقع المجاورة.

وعند الساعة 4:10 تم تحريك مركزي إطفاء وإنقاذ شهداء الإمارات والبرشاء، للقيام بعمليات الدعم والإسناد، وفي تمام الساعة 5:24 أعلن القائد الميداني بأن الحادث تحت السيطرة من دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

ولفت المصدر إلى أنه عند الساعة 7:15 أفاد قائد الحادث العميد علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ بانتهاء عمليات إخماد الحريق، مع مباشرة عمليات تأمين الموقع قبل تسليمه إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.

كما تم توفير مساكن مؤقتة لأصحاب الشقق المتضررة في المبنى وذلك عن طريق مركز الأزمات والكوارث التابع للقيادة العامة لشرطة دبي.

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