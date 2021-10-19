حبس وتغريم 4 أشخاص استولوا على 64 ألف درهم بالاحتيال

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أقام رجل دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية يطالب فيها بإلزام 4 أشخاص بسداد مبلغ 64 ألفاً و558 درهماً مع إلزامهم بأن يؤدوا له تعويضاً قدره 25 ألف درهم.

وقال شارحاً دعواه إن المشكو عليهم قاموا بالنصب والاحتيال على ابنه، وأوهموه بأنهم تابعون لشركة وأنه سيتم توظيفه بها، واستولوا منه على تلك المبالغ، وتمت معاقبتهم بالحبس لكل منهم مدة ثلاث سنوات والإبعاد خارج البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية، وتم تعديل العقوبة أمام محكمة الاستئناف، وذلك بالاكتفاء بحبس كل واحد من المستأنفين سنة واحدة وتأييده فيما قضي به من إبعاد.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المشكو عليهم قد أدينوا جزائياً بجريمة النصب والاحتيال، كونهم توصلوا عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء على قيمة المبالغ المالية المملوكة للمجني عليه «ابن الشاكي»، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وباتخاذ اسم وصفة غير صحيحين، وعرضوا عليه العمل بشركة لا علاقة لهم بها، وأوهموه بأنه يجب عليه تحويل مبالغ مالية لإنهاء إجراءات التعيين والتأشيرة والإقامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز