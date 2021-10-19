الغرامة والإبعاد لطبيب سهّل تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان، على المتهم ــ طبيب أوروبي الجنسية يبلغ من العمر 52 عاماً ــ بالغرامة والإبعاد عن الدولة بتهمة تحريض أو تسهيل تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

كما برأت المحكمة المتهم من تهم جلب وإحضار مواد مخدرة بغير قصد تحسين المعاصي أو الحض عليها أو الترويج لها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو على موقع إلكتروني جرائم غسل الأموال.

وتشير وقائع القضية بورود معلومات للشرطة تفيد أن المتهم يقوم بصرف وصفات طبية بشكل غير طبيعي وأنه يسهل تعاطيها للمترددين إلى عيادته دون الكشف عليهم كما تم البحث والتحري عنه وتبين أن لديه مردوداً مالياً كبيراً من ذلك وعليه تم استصدار إذن النيابة العامة لتسجيل ومراقبة هاتف المتهم وتبين أن المتهم يقوم بصرف الوصفات الطبية على حسب رغبة المريض بأنواع الأدوية التي يطلبها.

كما تبين أن مراجعيه لديهم سوابق في مجال التعاطي فيقوم بصرف الوصفات الطبية له ولزوجته دون حضور أي منهم إلى العيادة، كما تبين أن أغلب مرضاه يقوم بصرف الوصفات لهم عن طريق الهاتف.

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