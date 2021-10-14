شرطة دبي تعيد ساعة المدرب كوزمين الثمينة وتضبط 3 متورطين

المصدر: البيان

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من استعادة ساعة باهظة الثمن من ماركة عالمية شهيرة، وتسليمها إلى مالكها الحقيقي المدرب الروماني أولاريو كوزمين ، وذلك بعد متابعة الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لحركة بيع الساعة بطريقة غير قانونية في عدة دول أوروبية وصولاً إلى جلبها إلى دبي.

بدوره، تقدم المدرب الروماني أولاريو كوزمين بجزيل الشكر والامتنان للقيادة العامة لشرطة دبي على إعادتها الساعة الثمينة، قائلا: "لا أعلم ما هي الكلمات المناسبة التي يمكنني أن أعبر بها عن احترافية العالمية الذي تستحقونه على هذا

الاهتمام الرائع والحرص على إسعاد الناس.

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