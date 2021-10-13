إنقاذ آسيوي في الشارقة تعرَّض لإصابات بتصادم مركبتين (فيديو)

المصدر: إعداد: السيد رمضان

نجحت الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية في إنقاذ آسيوي عشريني تعرَّض لإصابات متوسطة إثر تصادم مركبتين في منطقة نزوى بإمارة الشارقة.

وذكرت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أن طاقم الإسعاف الجوي لجناح الجو أسهم في عملية إنقاذ الشاب ونقله جواً على وجه السرعة، مرفقةً مقطع فيديو يُظهر مراحل عملية الإنقاذ الناجحة.

وأوضحت أنه عند تلقي غرف عمليات إدارة جناح الجو البلاغ من الإسعاف الوطني، تم تحريك الطائرة على الفور، وإسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى القاسمي في الشارقة.

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