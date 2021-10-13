وفاة شخصين بحادث مروري بين 3 شاحنات في الشارقة

المصدر: البيان

أسفر حادث مروري بسبب عدم الانتباه والانشغال بغير الطريق أثناء القيادة عن وفاة شخصين وإصابة بليغة لشخص ثالث، نتيجة تصادم ثلاث شاحنات على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد بمنطقة اختصاص مركز شرطة الحمرية الشامل.

وأوضح العقيد علي الجلاف رئيس مركز شرطة الحمرية الشامل بشرطة الشارقة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة 03:00 فجر اليوم الأربعاء، يفيد بوقوع حادث تصادم، متتال بين (3) شاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وفور تلقي البلاغ انتقلت على الفور كافة العناصر الشرطية ذات الاختصاص، والإسعاف الوطني، حيث تبين وفاة شخصين من الجنسية الآسيوية، وإصابة آخر بإصابات بليغة نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأرجع العقيد علي الجلاف رئيس مركز شرطة الحمرية سبب وقوع الحادث بعد المعاينة والتخطيط المبدئي، إلى عدم الانتباه والانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، مؤكداً على أن السلامة المرورية على الطريق مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا من خلال التزام السائقين بالقوانين واللوائح المرورية الموضوعة باعتبارها الوسيلة الآمنة لتحقيق أمن الطريق والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

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