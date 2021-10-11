شرطة أبوظبي تحذر الباحثين عن عمل من "التوظيف الوهمي"

المصدر: البيان

حذرت شرطة ابوظبي الباحثين عن عمل من تصديق أكاذيب المحتالين والذين يقومون حاليا ًباستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية في الدولة للاحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية ليكتشف المتقدمين بطلباتهم في اخر المطاف انهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.

وأوضح اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي ان بعض المحتالين وصل بهم الأمر إلى انتحال أسماء شركات مشهورة كوسيلة لإقناع الضحايا وكسب ثقتهم ثم ايقاعهم في "مصيدة النصب والاحتيال" داعياً الجمهور إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع مواقع التوظيف الإلكترونية المزيفة، التي تستغل حاجتهم للوظيفة، وتمارس غالبيتها النصب والاحتيال الالكتروني من خلال إيهامهم بالقدرة على توفير وظائف برواتب خيالية مقابل دفع رسوم أو مصروفات لا أساس لها وبدون وجود وظائف حقيقية.

وحث السيدات والفتيات بضرورة عدم إرسال بياناتهن الشخصية وصورهن إلى تلك الشركات الوهمية منعاً لتعرضهن للابتزاز موضحا أن المحتالين لا يكتفون بإيقاع الضحايا من القاطنين في الدولة فحسب وانما اصبحوا ايضاً يختارون ضحايا من الباحثين عن فرص عمل من الخارج.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز