دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بمنطقة السطوة دون إصابات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق في إحدى البنايات بمنطقة السطوة بدون إصابات.

وتفصيلا أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي أن غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، تلقت بلاغاً عند الساعة 11:41 صباح اليوم يفيد بوقوع حادث حريق في إحدى البنايات بمنطقة السطوة، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ الاتحاد مستجيب أول وجهة اختصاص ومركز الكرامة للدعم والإسناد، وعند الوصول في الساعة 11:45 محققاً زمن استجابة مقداره (4) دقائق، تبين أن الحادث متوسط وهو عبارة عن حريق في شقة بالطابق الثاني، لتباشر فرق الإطفاء عمليات إخلاء البناية من القاطنين فيها ومكافحة الحريق لمنع تمدده إلى الشقق المجاورة.

وأشار المصدر أنه في تمام الساعة 12:04 أعلن القائد الميداني بأن الحادث تحت السيطرة من دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وعند الساعة 12:18 أفاد بمباشرة عمليات التبريد قبل تسليم الموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز