تطالب زوجها بسداد 797 ألف درهم لاستئجار جناح فندقي وفيلا

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

باءت محاولات زوجة لزيادة الأعباء المالية المقررة على زوجها، بإلزامه قضائياً، بسداد مبلغ وقدره 797 ألف درهم، قيمة جناح فندقي وفيلا استأجرتهما، بالفشل، حيث كانت الزوجة تسعى إلى تكبيد زوجها مبالغ إضافية تخصم من راتبه الذي تحصل منه شهرياً 16 ألف درهم كنفقة لها ولأبنائها.

وبينت أوراق القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، أن الشاكية قامت باستئجار جناح فندقي يوفر سبل الرفاهية كافة، حيث أقامت فيه لفترة طويلة، وأجرت فيه مكالمات هاتفيةبقيمة 5947 درهماً، كما تسبب في أضرار بأثاث الفندق، بقيمة وصلت إلى 23 ألفاً و795 درهماً.

وتفصيلاً، فقد أقامت امرأة دعوى قضائية، تطالب فيها إلزام زوجها بأن يسدد لها مبلغاً وقدره 797 ألفاً و910 دراهم، موضحة في دعواها أنها زوجة المشكو عليه وأنجبت منه 4 أبناء، وأنه امتنع عن توفير مسكن الزوجية، رغم تقاضيه مبلغ 14 ألفاً و666 درهماً بدل سكن، كما هو ثابت بموجب شهادة راتبه، ما ترتب عليه تكبدها مبالغ مالية لمدة عامين نتيجة عدم قيام المشكو عليه بتوفير مسكن بما يزيد على 379 ألف درهم.

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