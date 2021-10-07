85.8 % يستخدمون تطبيق شرطة دبي الذكي للإبلاغ عن الحوادث البسيطة

المصدر: دبي - البيان

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، أن العدد الأكبر من مرتكبي الحوادث البسيطة، يستخدمون تطبيق «شرطة دبي الذكي»، للإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة، حيث يشكلون 85.8 %، ما يعكس سهولة الخدمة، وسرعة الإنجاز، دون الحاجة لطلب دورية شرطة، وزيادة مستوى وعي الجمهور بالخدمات الذكية التي تقدمها شرطة دبي.

وعي

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن خدمة الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، لاقت إقبالاً كبيراً من قبل السائقين الذين ارتكبوا حوادث مرورية بسيطة منذ بداية العام، وحتى نهاية أغسطس الماضي، بواقع 85.8 %، ما يدل على وعي الجمهور، وثقته بشرطة دبي، وبالتحول الذكي في كافة الخدمات التي تقدمها، ومن ضمنها هذه الخدمة التي تهدف إلى تسهيل وإنجاز كافة الإجراءات وقت الحادث من قبل المُستخدم، دون الحاجة إلى طلب الدورية، وتوفيرها فقط للاستجابة للحالات الطارئة.

وحث سائقي المركبات على الاستفادة من هذه الخدمة، لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالحادث البسيط والحصول على التقرير، دون الحاجة لانتظار دورية الشرطة، اختصاراً لوقتهم، ومنعاً للتسبب بازدحامات مرورية.

إجراءات

ووجّه العميد الرزوقي، السائقين عند وقوع حادث مروري بسيط، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة أولاً، من خلال إخراج المركبة، إلى الجانب الأيمن من الطريق، مع ضرورة تشغيل الإشارات التحذيرية، ووضع علامة التنبيه «المثلث».

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