شرطة دبي تحذر من الابتزاز الإلكتروني عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي - البيان

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي، من الوثوق بأشخاص مجهولين، عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتزويدهم ببيانات أو معلومات أو صور شخصية قد تُستغل في عمليات الابتزاز الإلكتروني، وتجنب الدخول إلى مواقع مشبوهة، والحيطة والحذر عند التعامل مع أشخاص غرباء أو مجهولي الهوية، وعدم قبول التواصل معهم والوثوق بهم أو إرسال صور أو بيانات خاصة وحساسة.

وشددت على عدم نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، حتى لا تتعرض للاختراق والقرصنة الإلكترونية.

وأشار العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، إلى إحدى قضايا الابتزاز الإلكتروني، والتي قام فيها أحد الأشخاص بابتزاز فتاة، وذلك بعد التعرف عليها في تطبيقات التواصل الاجتماعي، وبعد توطد العلاقة بين الطرفين، قامت بإرسال صورها له، الأمر الذي أدى إلى ابتزازها من قبل ذلك الشخص، فقامت أسرتها بإبلاغ الشرطة عن طريق مركز الشرطة الذكي SPS، ثم تحوّلت الشكوى إلى مركز شرطة بر دبي، فتم ضبط المتهم في غضون 24 ساعة من البلاغ.

وقال: إن الابتزاز الإلكتروني هو إحدى صور الجريمة الإلكترونية التي تقوم على تهديد الضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين.

وحث العميد عبد الله المعصم أولياء الأمور على متابعة أبنائهم وتوعيتهم لعدم قبول صداقات من قبل أشخاص غير معروفين، وتوعيتهم بمدى خطورة مشاركة صورهم وبياناتهم عبر مواقع الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، وتوجيههم إزاء كيفية التصرف عند الوقوع في فخ الابتزاز.

وأوضح: أن جرائم الابتزاز يتم تنفيذها بعدة طرق، من أبرزها: استدراج الأشخاص عن طريق إنشاء حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي هدفها في الظاهر التعارف وفي الباطن الابتزاز، وعند التعارف يقوم الضحية بإرسال صورة أو مقطع فيديو للشخص الجاني، ثم تتم عملية الابتزاز، موجهاً الجمهور بتجنب قبول الإضافات أو الصداقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين، وعدم الرد والتجاوب مع أي محادثات واردة من مصادر مجهولة أو مشاركة المعلومات الشخصية في الإنترنت.

وحث أفراد الجمهور في حالة التعرض لحالات الابتزاز الإلكتروني، على ضرورة عدم الخضوع للمبتزين، وعدم الاستجابة لطلباتهم أو إرسال أية مبالغ مالية تحت ضغط التهديد، والإبلاغ عبر منصة e-crime، أو التواصل مع الشرطة على الرقم 901 أو التبليغ في أي مركز شرطة ذكي، والذي يعمل على مدار الساعة.

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