تطالب بـ100 ألف تعويضاً عن الطعن في شرفها

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

أقامت امرأة دعوى قضائية، أمام محكمة العين الابتدائية طالبت فيها بإلزام رجل أن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً عن قيامه بسبها واتهامها في شرفها.

وقالت شارحة لدعواها: إن المشكو عليه قام بسبها بما يخدش اعتبارها واتهمها في شرفها، وبأنها قامت بإرسال صورها له لإغرائه، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي بتغريمه 4 آلاف درهم عما أسند إليه، مشيرة في الوقت نفسه بأن المشكو عليه، عاد مرة أخرى وقام بالاعتداء لفظياً عليها بالطعن في شرفها وسبها علنياً وخدش حيائها وتحقيرها أمام العامة وبشهادة الشهود، بالإضافة إلى وصفها بأنها ناكرة للخير.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 20 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

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