شرطة دبي تساعد سائحة تعرضت لحادث وتعيد لها 100 ألف درهم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمكن فريق التواصل مع الضحية في شرطة دبي من مساعدة سائحة أوروبية، تبلغ من العمر 85 عاماً قدمت إلى الدولة لزيارة ابنتها، وتعرضت لحادث مروري، حيث تكلف علاجها 100 ألف درهم وقامت بدفعها، وتبين أن لديها تأميناً يغطي الحادث، وتم التواصل مع الشركة، وإعادة المبلغ لها، وتصادف موعد ميلادها أثناء تلقيها العلاج، ففاجأها فريق التواصل بالاحتفال معها، وتم متابعة حالتها حتى بعد مغادرتها الدولة عائدة إلى بلدها، وتقدمت السائحة بالشكر الجزيل لشرطة دبي على جهودهم التي فاقت أي تصور.

تفاصيل

وتفصيلاً قال النقيب الدكتور عبدالله الشيخ رئيس قسم التواصل مع الضحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ«البيان»: إن تفاصيل الواقعة تعود إلى تسجيل حادث مروري لسائحة أوروبية، أثناء زيارتها لابنتها المقيمة في الدولة، وتم نقلها إلى المستشفى وحرص فريق التواصل مع الضحية على زيارتها، والاطمئنان عليها وتقديم الدعم النفسي لها ولابنتها، وأثناء التواصل معها تبين أنها دفعت للمستشفى 100 ألف درهم تكلفة علاجية، وبالتدقيق على الأمر اتضح أن لديها تأميناً يغطي عمليات العلاج بالكامل.

والتي قدرت بـ 150 ألف درهم، واستطاع الفريق التواصل مع شركة التأمين، التي قامت بدورها بدفع المبلغ. وأشار الدكتور عبدالله الشيخ إلى أن فترة العلاج امتدت إلى 6 أشهر، حظيت خلالها السائحة بمتابعة من فريق التواصل مع الضحية، حيث بادر الفريق بالاحتفال بعيد ميلاد السائحة الـ 85 في المستشفى بحضور ابنتها، ما دفع السيدة إلى البكاء من شدة الفرح وتقديم الشكر الجزيل لشرطة دبي.

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