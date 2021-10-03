شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة خلال الحالة المدارية "شاهين"

المصدر: البيان

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اليوم الأحد، جميع السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة خلال الحالة المدارية "شاهين".

ومن المتوقع اليوم الأحد، استمرار تدفق السحب على المناطق الشرقية من الدولة بشكل تدريجي يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة. ويستمر غدا الإثنين تأثر بعض مناطق الدولة الشرقية والجنوبية الشرقية بامتداد الحالة المدارية، تشمل بعض منطقة العين والمناطق الجنوبية والوسطى. حيث تتكاثر السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن على السائقين الالتزام بالآتي خلال التقلبات الجوية:

الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.

ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

الابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

عدم الانشغال بالهاتف والتصوير.

تجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار اثناء هطول الأمطار.

متابعة النشرات الجوية.

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