تضرر 55 سيارة.. دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في معارض السيارات برأس الخور

المصدر: دبي- شيرين فاروق

تمكنت فرق إطفاء الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب في معرض للسيارات في منطقة رأس الخور في دبي بدون إصابات أو وفيات، حيث تم المكافحة بحرفية عالية لمنع انتشار النيران إلى المزيد من المعارض.

وتفصيلا أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 5:28 من صباح اليوم، يفيد بوقوع حادث حريق في معرض للسيارات في منطقة رأس الخور، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ ند الشبا كمستجيب أول وجهة اختصاص، وعند الوصول في الساعة 5:34 محققاً زمن استجابة (6) دقائق، تبين أن الحريق متطور وقابل للامتداد إلى المعارض المجاورة، لتباشر فرق الإطفاء مهامها في مكافحة الحريق، مع طلب الدعم والإسناد من مركز إطفاء وإنقاذ الراشدية.

وعند الساعة 5:57 أفاد القائد الميداني بأن جهود مكافحة الحريق تحتاج إلى الدعم الإضافي وعلى الفور تم تحريك مركز بورسعيد ومركز القصيص لتنفيذ عمليات المساندة.

وفي تمام الساعة 6:12 أعلن قائد الحادث بأن الحادث تحت السيطرة من دون وقوع أي إصابات أو وفيات، مؤكداً تضرر 55 سيارة من مجموع 8 معارض في موقع الحادث، وعند الساعة 6:53 أفاد بمباشرة عمليات التبريد قبل تسليم الموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقيات ومعرفة ملابسات الحادث.

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