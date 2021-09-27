15 ألف درهم تعويضاً لامرأة تعرضت للضرب

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد أخرى، تطالب فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من أضرار معنوية وأدبية، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المشكو عليها دخلت مسكنها خلافاً لإرادتها وقامت بالاعتداء عليها بالضرب.

وأحيلت المشكو عليها إلى المحكمة الجزائية التي أصدرت أحكاماً بإدانتها بالتهم المنسوبة إليها، لتتوجه الشاكية إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض.

وعقَّبت المشكو عليها على الدعوى المرفوعة ضدها بمذكرة جوابية طلبت في ختامها برفض الدعوى مع إلزام الشاكية بالرسوم والمصاريف.

وقضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 15 ألف درهم وبالمناسب من المصاريف.

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